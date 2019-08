Malgioglio torna nel Salento: concerto in piazza a Melissano

Il cantautore e star dei reality è ospite dell'evento conclusivo in onore di Sant'Antonio di Padova.



Cristiano Malgioglio torna nel Salento, ospite della festa patronale di Melissano. Lo spettacolo musicale dell'artista catanese, è in programma lunedì 2 settembre in piazza Marconi e chiude un ricco cartellone di eventi collaterali ai festeggiamenti religiosi e popolari in onore di Sant'Antonio di Padova.

Sul palco l'artista ripercorrerà un pezzo della storia del cantuatorato italiano, di cui Malgioglio è stato protagonista di spicco dall'inizio degli anni Settanta. Dai brani scritti ad inizio carriera, a soli 27 anni, fino alle sue hit estive che hanno marchiato il successo degli ultimi anni, e che hanno peraltro consacrato il personaggio nei vari reality del piccolo schermo e come opinionista. Da “Ciao Cara Come Stai?” di Iva Zanicchi, con cui è partita la carriera di autore grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 1974, fino ai testi conosciutissimi scritti per Mina, Rita Pavone, Amanda Lear, Orietta Berti, Patty Pravo, Franco Califano, Giuni Russo e Pupo. Poi spazio all'energia, alla passione e al coinvolgimento del publico con i successi evergreen dell'ultimo disco “Sonhos” dalle contaminazioni caraibiche e con i popolarissimi “O maior golpe do mundo”, “Danzando Danzando” (realizzato in collaborazione con un altro salentino famoso,Fernando Proce) e “Dolceamaro”, l'ultimo lavoro firmato insieme a Barbara D'Urso, in cima alle classifiche musicali di questa estate e che ha spopolato anche sul web con milioni di visualizzazioni. Inizio spettacolo dalle 21.30, ingresso libero.