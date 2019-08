Minaccia la moglie con un coltello sul balcone, follia all'ospedale di Tricase

L'uomo chiedeva di parlare con le forze dell'ordine.

Tiene in ostaggio la moglie che ha appena partorito con un coltello alla gola. Panico questa mattina nell'ospedale Cardinale Panico di Tricase dove un 36enne di nazionalità marocchina ma residente in Italia da anni ha minacciato di affondare la lama nel collo della donna sotto gli occhi attoniti di chi assisteva alla scena sotto al balcone del quinto piano da dove erano affacciati.

L'uomo, in preda alla follia, chiedeva di poter parlare con le forze dell'ordine. Arrivati sul posto, i carabinieri della Compagnia di Tricase hanno iniziato una preliminare azione di mediazione. Il colloquio dei militari è andato a buon fine e l'uomo ha consegnato il coltello nelle mani di uno di loro.

Successivamente, dopo altri concitati minuti di mediazione on il pericolo per la donna di azioni violente, i militari, approfittando di un momento di distrazione, lo hanno bloccato mettendo in sicurezza la donna. Una volta immobilizzato e ammanettato è stato accomoagnato presso gli uffici della Compagnia dei carabinieri in attesa dei provvedimenti a suo carico.