Ok della Commissione di Vigilanza per lo stadio. Capienza a quota 31mila

Ultimi ritocchi per lo stadio.

Novità positive per il Lecce sul fronte stadio. E’ appena arrivato il parere positivo della commissione di vigilanza per l’agibilità del Via del Mare in vista del match d’esordio casalingo in Serie A con l’Hellas Verona. Di seguito il comunicato integrale del club: “L’U.S. Lecce informa che nella giornata di giovedì 29 agosto u.s., la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Provincia di Lecce ha effettuato un nuovo sopralluogo presso lo stadio comunale Ettore Giardiniero Via del Mare al fine di verificare gli ulteriori lavori portati a compimento e la rispondenza alle prescrizioni precedentemente impartite.