Trofeo FIT Kinder a Roma, trionfa Asia Pellegrino del CT Maglie

Buone le prestazioni degli altri ragazzi magliesi guidati dai tecnici Mattia Leo e Antonio Giordano.

Termina con la vittoria di Asia Pellegrino (3.2) il Master Finale a Roma del Trofeo FIT Kinder + Sport, che ha visto la partecipazione dei migliori Under d'Italia nati dal 2003 al 2010, dopo le 125 tappe che si sono disputate nelle varie regioni.

Oltre ad Asia Pellegrino il CT Maglie era a Roma con altri ragazzi, guidati dai tecnici Mattia Leo e Antonio Giordano, che hanno vinto le varie tappe qualificandosi per le finali. Sono: Elena Luceri (3.5), Gianluca Romano (4.2), Andrea Pizzocri (4.2) e Silvia Romano (4.4). Assenti per problemi fisici gli altri qualificati Samuel Spano, Riccardo Stomaci e Ginevra Puce.

Nella categoria Under 14 femminile Asia Pellegrino si aggiudica il titolo dopo aver superato la quotata Miriana Galieta (2.8) con il punteggio di 6-1 6-4.

Buone le prestazioni degli altri ragazzi magliesi. Sempre nel tabellone Under 14 femminile un altro ottimo risultato lo ha ottenuto Elena Luceri arrivando agli ottavi superata da Carolina Troiano (3.2) dopo un lungo incontro durato tre set e chiuso a vantaggio dell’avversaria per 6-4 1-6 7-5. Silvia Romano riesce a qualificarsi nel tabellone principale fermata solo da Gloria De Santis (3.5) con il punteggio di 6-2 6-4. Andrea Pizzocri e Gianluca Romano si fermano nelle qualificazioni.

Soddisfatto il maestro Leo: “La partita di Asia è stata a dir poco perfetta dal punto di vista tattico considerando che l'incontro era molto complesso dal punto di vista mentale in quanto l'avversaria aveva l'abilità di variare spesso il gioco. Con pazienza e tanta determinazione, è riuscita a imporre il suo gioco che l'ha condotta alla vittoria finale”.

Il presidente del CT Maglie, Carlo De Iaco esprime il suo apprezzamento per il risultato di Roma: “Asia ha un grande talento ma, sopratutto, la volontà di riuscire a esprimere tutte le sue capacità superando, in questo torneo, ragazze con una classifica superiore”.