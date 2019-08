Controluce, musica e magia nel borgo storico di Felline

Giocolieri, artisti e musicisti per le strade del borgo storico.

Appuntamento questa sera nel centro storico di Felline per la terza edizione di Controluce che porta per le vie del borgo artisti di strada, performer di street balls, giocolieri, trampolieri, ritrattisti, illustratori. Protagonisti Stefania Dipierro, cantautrice dalla personalità elegante e potente; Vince Abbracciante, fisarmonicista di chiara fama; Base Terra Quintet, Walter Santoro, Selenia Stoppa, Kallistos band, Vittorio Ciurlia e DJ Push. Imperdibile lo spettacolo “ Nuvole bianche”di Monsieur Cocò & Fly che, tra coriandoli, bolle giganti e stupefacenti effetti pirotecnici, racconta una romantica storia d’amore danzata su trampoli. Silvio Gioia in compagnia delle sue ombre cinesi terrà una performance sulle note di Louis Armstrong, un gruppo di acrobati noti sotto il nome di Tournesols Circus si esibiranno tra aria, terra e fuoco, il giocoliere Nocciolina e il mimo Simone Melissano regaleranno a grandi e piccini, uno spettacolo di bolle. Non può mancare la danza, dal tango di Antonio Toma alla squadra pluripremiata di ballerine della Doria Gym.

Nel castello le mostre curate da Enrica Ciurli: la personale pittorica di Miriam Rizzo curata da Enrico Federico, le foto artistiche di Riccardo Abbondanza, Enrico Carpinello, Davide Costantini,Valentina Marrocco. Tutto da ammirare con un bicchiere di vino prodotto dalle cantine selezionate da Giorgia Abatelillo ( Apollonio o De Falco, Dei Agre, Torre Ospina, Unione Agricola Melissano) o con un cocktail di erbe selvatiche della macchia mediterranea miscelate ad hoc da Elia Calò e Betty Locane.

Per tutti i palati i superpanini di King of Mortadella, così soprannominato dal Premio Oscar Helen Mirren, la degustazione dell’Olio su Latta Adamo EVO, la pasticceria di Giovanni Venneri, titolare del noto Café Dei Napoli di Alliste, le prelibatezze di Salento Street Food, le piccole delizie della Pro loco di Alliste e Felline e della frutteria a Km 0. E dulcis in fundo, lo zucchero filato di Emanuela Portaccio. Spazio anche alla magia delle installazioni di luci di Gustavo, Studio Sciolto APS, Marzia De Milito, Emanuela Gorgoni, Gianfranco Conte, Daniele Dax Paladin, Federico Rollo.