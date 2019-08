Tessere gratuite per le partite del Lecce: dono allle comunità per minori

Oggi la consegna da parte del primo cittadino a sette sodalizi con l’impegno di rendicontare settimanalmente l’utilizzo dei tagliandi.

L’amministrazione di Lecce ha consegnato alle comunità per minori, che vivono in situazioni di disagio sociale e familiare ricadenti nel territorio comunale, le tessere stadio riservate per convenzione con l’US Lecce al Comune da destinare “a fini educativi e sociali, onde consentire la fruizione degli spettacoli sportivi ai ragazzi ed alle fasce più deboli della città”.

Secondo le richieste pervenute esse sono state consegnate nelle mani dei responsabili delle varie comunità, con l’impegno di rendicontare settimanalmente all'amministrazione comunale sull'utilizzo delle tessere, che dovranno essere destinate esclusivamente all'ingresso dei minori ospiti delle comunità e relativi accompagnatori: comunità educativa “Ambarabà”, centro socio educativo “Volare Alto”, centro socio educativo diurno “La sorgente”, comunità educativa “Chiara luce”, suore discepole del Sacro Cuore, “Tam” società cooperativa, “Villa Morello” comunità Emmanuel.