Giannelli Imbula arrivato a Lecce: “Felice di essere qui”

Il centrocampista dello Stoke City preso in prestito con riscatto obbligatorio a 4 milioni.

Giannelli Imbula è arrivato a Brindisi per iniziare una nuova avventura con il Lecce di Fabio Liverani.

“La società giallorossa -come scrive Gianluca Di Marzio- ha trovato l'accordo con il calciatore attualmente di proprietà dello Stoke City: prestito gratuito con riscatto obbligatorio fissato a 4 milioni in caso di salvezza e 25 presenze totalizzate. Il club inglese si è anche riservato una percentuale sulla futura rivendita”.