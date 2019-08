Sorpresa a Lecce: Giuliano, Lele ed Elisa a cena in centro

Cena leccese per Giuliano Sangiorgi e Lele Spedicato. I due amici hanno trascorso una serata insieme nel centro storico del capoluogo: insieme a loro anche Elisa. Per la cantante, protagonista sul palco della Notte della Taranta, sono le ultime ore nel Salento prima di rientrare a Monfalcone con ilmarito e i figli.

Giuliano, Lele ed Elisa, accompagnati dalle rispettive famiglie, hanno cenato insieme in un locale tipico alle spalle della chiesa di Santa Chiara.

Sorpresi da alcuni fan hanno regalato sorrisi e chiacchiere, prestandosi con piacere ad alcune fotoricordo.