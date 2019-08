Congedo:"Patto della poltrona Pd-M5S in Puglia? Puzza di vecchio e di peggiore"

Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia sull'ipotesi di un accordo tra le due forze pollitiche in vista delle Regionali 2020.

“Il patto della poltrona sarebbe pronto anche in Puglia? Dalla lettura dei giornali e dalle voci di corridoio di via Gentile sembrerebbe possibile un accordo tra il M5S e la maggioranza in consiglio regionale in vista delle prossime elezioni regionali 2020”. Lo scrive il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia Saverio Congedo



“Se così fosse ne vedremo delle belle: si tratterebbe di una Große Koalition in salsa pugliese che unirebbe due anime finora in antitesi e in scontro non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, dove i toni sono forse stati ancora più duri (sono agli atti le bordate reciproche al limite dell'offesa personale tra M5S e Pd). Se l’eventualità di un tale accordo dovesse concretizzarsi sarà interessante capire in che modo il M5S digerirà la “mala gestio” del presidente Michele Emiliano sulle più importanti politiche regionali come agricoltura, ambiente, rifiuti, infrastrutture, sociale, lavoro e soprattutto sanità. In queste ore, oltretutto, entrambe le forze politiche, di matrice populista una e democratica l'altra, si stanno scagliando scompostamente contro la scelta di Fratelli d'Italia di scendere pacificamente in piazza col popolo italiano per manifestare -diritto democratico- il dissenso al nascente governo dell'inganno, delle poltrone, delle manovre di palazzo tra forze politiche che finora hanno parlato di postazioni ma non di programma. Insomma, la politica sarà pure l'arte del possibile e del compromesso, ma quella a cui stiamo assistendo puzza di vecchio e di peggiore”.