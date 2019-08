Follia in viale Stazione, urla e lancia pietre contro le auto: arrestato

L'uomo inveiva in strada sfogando l'ira sulle auto in sosta.



Un giovane di nazionalità straniera ha dato in escandescenze all'alba di oggi in viale Stazione: urlando frasi sconnesse - non si capisce se durante un litigio - ha sfogato la sua ira sulle numerose auto in sosta lanciando sassi lanciando insulti soprattutto contro l'Italia.

Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti della zona che hanno chiamato le forze dell'ordine riprendendo con degli smartphone i gesti dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile che hanno provveduto a fermare l'uomo che si stava allontanando a bordo di un bus e constatare i danni: le vetture colpite sono dodici e hanno riportato danni alla carrozzeria, agli specchietti e ai parabrezza.



L'arrestato è Usman Muhammad, 28enne residente a Monteroni ma di fatto senza fissa dimora in Italia, con permesso di soggiorno per “protezione sussidiaria”, noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Tenuto conto dei reati commessi e della situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica che si è generato a causa del suo comportamento, il giovane è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato di beni esposti per necessità alla pubblica fede.