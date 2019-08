La Puglia sul New York Times, il "viaggio lento" tra paesaggi e cucina

Il piccolo reportage pubblicato sul quotidiano americano.



Da Bari a Santa Maria di Leuca, passando per Martina Franca, Alberobello e Polignano: sei giorni per visitare la Puglia sono pochi secondo il New York Times che ha inserito la destinazione tra quelle “da visitare nel 2019”.

Il viaggio dell'inviato Sebastian Modak è un “drifting trough”: un viaggio dai ritmi lenti e rilassanti attraverso paesaggi, storia, cucina e architettura.



