Lecce, per Imbula è questione di ore, interessa un attaccante del Cagliari

Il Lecce è su Alberto Cerri, colosso di 194 cm i, classe 1996. In arrivo il congolese

Potrebbe essere un giovanissimo il nuovo attaccante del Lecce, tanto agognato da mister Fabio Liverani e, per il quale, il ds Mauro Meluso ha intrapreso diverse trattative, sin dall’apertura del calciomercato. Abbandonate le piste-telenovela, come quella di Yilmaz, che, nei fatti, non ha portato nulla di concreto, il nome su cui il Lecce potrebbe puntare è querllo di Alberto Cerri, colosso di 194 cm classe 1996, di proprietà del Cagliari e in campo contro il Brescia domenica scorsa. Sulla trattativa ci sono buone impressioni, anche se il Cagliari, per cederlo, dovrebbe trovare un adeguato sostituto.

Dovrebbe chiudersi oggi, poi, la trattativa col centrocampista di origine congolese Giannelli Imbula al quale Liverani potrebbe affidare il compito di tamponatore a centrocampo. I giallorossi hanno anche necessità di sfoltire la rosa e tanti sono i nomi in partenza.