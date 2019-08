Rubate le offerte per “Leuca piccola”, sconforto tra i volontari

La chiesetta di Barbarano è stata violata da ignoti che hanno depredato le somme versate dai turisti in visita nel Capo di Leuca.

Si sono introdotti in chiesa riuscendo a salire, forse con una scala esterna, sul loggiato anteriore e da lì penetrare all’interno dell’edificio. Il tutto per rubare le offerte. È accaduto in uno dei luoghi più suggestivi del Salento, nella chiesetta di “Leuca piccola” dove c’è la famosa incisione delle “10 P”, a Barbarano. Il luogo è oggetto di numerose visite da parte dei turisti e l’apertura è garantita da un gruppo di volontari, come spiega in un post, la Pro Loco di Torre Vado.

“Nell’aprire la chiesetta alle 17 di mercoledì 28 agosto -si legge- una volontaria si è immediatamente accorta che la cassetta delle offerte “per Leuca Piccola” era aperta e gettata sul pavimento. Il contenuto, sparito. Solo poche monetine lasciate per terra. Oltre alle cassette delle offerte riservate ai fedeli per il culto, che sembrerebbero non violate, in chiesa è presente infatti una cassetta dove i visitatori di Leuca Piccola possono depositare, a propria discrezione e liberamente, un contributo.

Le somme raccolte si aggiungono alle risorse che il Comune di Morciano mette a disposizione e servono ad implementare il servizio di apertura di un bene che altrimenti sarebbe non così facilmente fruito da tutti e per molte ore. È bene precisare che si tratta complessivamente di cifre di modestissima entità.