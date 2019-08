La manta "vola" sull'acqua: spettacolo a Frigole

Lo spettacolare animale è stato ripreso nelle acque di Frigole lo scorso 7 agosto.



Uno spettacolo affascinante e raro: una manta che spicca “il volo” e si alza sopra il livello del mare. E' accaduto agli inizi di agosto nelle acque antistanti Frigole e l'eccezionale evento è stato ripreso da Davide Guidotti, giovane leccese appassionato di mare e la segnalazione è arrivata da Giovanni D'Agata.

La manta di grandi dimensioni è stata ripresa durante le sue acrobazie aeree mentre spiccare ripetutamente “il volo” la mattina dello scorso 7 agosto e anche mentre nuotava insieme ad altri esemplari sott'acqua. “Non possiamo non ringraziarlo - rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - per averlo voluto condividere con noi e con tutti coloro che amano il mare e l’ambiente e vogliono proteggerli dalle insidie dell’uomo cui sono sottoposti per poter ammirare anche nel futuro spettacoli mirabolanti e meravigliosi come quello accaduto poco al di là delle acque antistanti la costa salentina”