Rischio diabete per i bambini con fegato grasso

Sul Journal of Epatology uno studio del Bambino Gesù condotto su 700 bambini e adolescenti svela che il rischio di ammalarsi di prediabete o diabete è doppio nei piccoli che hanno il fegato grasso. L’ultimo lavoro del prof. Valerio Nobili ci spiega cosa si rischia e, quindi, come intervenire in tempo. De Giorgi: “A volte le cause del fegato grasso sono epigenetiche, ma gli stili di vita restano una forma importante di prevenzione”.



Quella che tecnicamente si chiama steatosi epatica, ovvero fegato grasso, consistente in un accumulo di trigliceridi negli epatociti. Si tratta di una problematica che espone a un gravi rischi i bambini che ne sono affetti: hanno il doppio delle possibilità rispetto a quelli sani di contrarre il prediabete o il diabete. Un apporto eccessivo di alcol, carboidrati e lipidi alimentari o l’alterata capacità di smaltire i grassi fa entrare il fegato in una condizione di sofferenza. Uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù insieme all'Università di Verona e all’Università di Southampton e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Epatology ci avverte di quando sia pericolosa una condizione del genere: si possono mettere le basi per diventare diabetici.

“Il fegato grasso o steatosi epatica (Non Alcholic Fatty Leaver Disease, NAFLD) è la più frequente malattia epatica in età pediatrica - spiegano gli esperti del Bambino Gesù - È dovuta all'accumulo di grasso nelle cellule del fegato, in quantità superiore al 5%. Circa il 3-12% dei bambini di peso normale sono affetti da steatosi epatica e questa frequenza sale al 70% nei bambini sovrappeso o obesi.

La steatosi epatica può evolvere verso la steatoepatite non alcolica (NASH=non alcholic-steatoheapatitis) nel 40% dei casi. Essa si differenzia dall'accumulo semplice di grasso perché può evolvere verso patologie croniche irreversibili del fegato, attraverso lo sviluppo di infiammazione e fibrosi (sostituzione delle cellule del fegato danneggiate con tessuto connettivo) che possono portare fino alla cirrosi”.

“Lo studio del professor Nobili dà certezze scientifiche a ipotesi che già circolavano - spiega il chirurgo dell’apparato digerente e presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce, Donato De Giorgi - La steatosi epatica può incidere sul pancreas e nei giovani produrre il diabete. Noi insistiamo molto sugli stili di vita, ma a volte sono fattori epigenetici a produrre questa condizione. Dunque fattori ambientali, genetici e alimentari fanno la differenza. Quando c’è il problema del fegato grasso sappiamo come intervenire e oggi, in previsione del rischio diabete, si può fare molto di più per il paziente”.



LO STUDIO CHE APRE NUOVE PROSPETTIVE PER LA PREVENZIONE



Lo studio, l’ultimo del professor Valerio Nobili, responsabile di patologie epato-mataboliche del Bambino Gesù, prima della prematura dipartita nel marzo scorso, è stato condotto su una coorte di 700 bambini italiani – seguiti dal gennaio 2003 a settembre 2018 - con (599, seguiti presso l’Ospedale pediatrico della Santa Sede) e senza NAFLD (118, seguiti dall’Ospedale Universitario di Verona. Ha dimostrato come i bambini e gli adolescenti con steatosi epatica presentino una prevalenza significativamente più elevata di tolleranza al glucosio anormale (prediabete o diabete) rispetto a quelli senza NAFLD (20,6% contro 11%).