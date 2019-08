Esplosione in una macelleria di Torre Lapillo, gravemente ustionato un uomo

L'incidente all'interno del negozio "La Boutique della carne" in pieno centro abitato.

Esplode bombola di gas a Torre Lapillo e un uomo rimane gravemente ustionato. E' accaduto questa mattina all'interno di una macelleria in pieno centro urbano. La deflagrazione è stata avvertita alle 11 circa e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza lo stabile. Nell'esplosione è rimasto ferito un uomo di circa 40 anni che è stato trasportato in codice rosso presso il reparto Grandi Ustionati l'ospedale di Brindisi. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.



Maggiori dettagli a breve