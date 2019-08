Si allontana da una casa famiglia e si addormenta di notte in campagna, ritrovato 70enne

L'anziano è stato ritrovato tra Ugento e Melissano da una guardia giurata.

Ha vagato per le campagne senza meta prima di essere ritrovato ieri notte mentre dormiva per terra. Si è conclusa positivamente la fuga di un 70enne ospite di una casa famiglia ritrovato ieri casualmente da una guardia giurata Cosmopol nelle campagne tra Ugento e Melissano. L'anziano, che si era allontanato da una struttura della zona nella giornata di martedì, si era assopito non si sa da quanto tempo quando, alle 22 circa di ieri, la sua presenza è stata notata casualmente dalla guardia giurata in servizio. Immediatamente sono stati informati i carabinieri che hanno preso in custodia l'anziano riportandolo nella struttura dove dimora.