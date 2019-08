Torta pasticciotto più lunga del mondo: sfida record a Matino

La sfida nell'ambito dell'evento "Sapori e note d'eccellenza" in programma a mAtino dal 30 agosto all'1 settembre. Attesa la Gara tra i primi cittadini salentini con il “Campionato fascia tricolore della pizza”.



Prende al via Matino un appuntamento atteso da tempo: “Sapori e note d'eccellenza”. Dal 30 agosto all’1 settembre nell’area compresa tra Piazza del Redentore e Piazza Primiceri, ci saranno tre intensi giorni di opportunità per poter abbracciare una panoramica enogastronomica e musicale che vedrà la maestria di pizzaioli salentini della Scuola certificata e accreditata a livello Europeo “Pizza News School” e la partecipazione straordinaria della “Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria” (FIPGC), che aprirà una nuova sfida mondiale per il Guinness, con la realizzazione della Torta pasticciotto più lunga al mondo, lunga 30 metri.



La manifestazione, organizzata dall’associazione matinese “Novass” vede il patrocinio della Città di Matino, Provincia di Lecce, Regione Puglia e Distretto Urbano del Commercio. L’obiettivo è quello di proporre prodotti e aziende di qualità, innovazione e sperimentazioni sulle materie prime, Show cooking, degustazioni e laboratori tra Arte e Cultura, con convegni e dibattiti a tema e, al fine di allietare l’intera kermesse, saranno presenti artisti rinomati del mondo della musica, del folclore e dello spettacolo, scuole di danza, e balli tradizionali salentini come la “Pizzica”.