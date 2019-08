Colpito da foglio di via, era rimasto a Lecce: agenti aggrediti con una grossa pipa di legno

Un 25enne della Provincia di Pavia è stato nuovamente fermato vicino all’ospedale cittadino. Nei giorni scorsi c’erano stati altri avvistamenti.

Si muoveva con fare sospetto nel parcheggio del “Vito Fazzi”, così quando gli agenti sono intervenuti per verificare, hanno scoperto che si trattava di un pavese già segnalato e identificato nei giorni scorsi, a cui era stato consegnato il foglio di via.

Lo stesso, infatti era stato già fermato la sera del 26 quando verso le 21, dopo una telefonata di alcuni cittadini, che lo avevano notato sdraiato per terra vicino ad un’autovettura nei pressi della Banca Popolare di Puglia. In quella circostanza gli agenti, lo avevano individuato e identificato: si trattava di G.W., di 25 anni residente in provincia di Pavia ma che di fatto da circa una settimana girovagava per le vie di Lecce, senza una fissa dimora. Una presenza sospetta segnalata anche il giorno successivo, verso le ore 00.30 e descritta con il volto nascosto e armata. Fermato per un controllo, il 25enne con il volto coperto da una sciarpa, un cappello scuro in testa e abiti scuri, si era scagliato contro gli agenti cercando di colpirli con un oggetto, riuscendo a ferire lievemente i poliziotti.