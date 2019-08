Manca da casa da sei giorni, famiglia in apprensione per un 15enne

È accaduto a Monteroni dove i carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia da parte dei parenti, hanno iniziato le ricerche del minore.

Si è allontanato quasi certamente volontariamente, il 15enne di Monteroni la cui sorte, in queste ore, sta tenendo in apprensione la famiglia.

Il minore manca infatti da sei giorni da casa, dal 23 agosto. Un fatto non inconsueto per le sue abitudini: questa volta però i parenti hanno deciso di avvisare preoccupati per la mancanza di notizie.