Creare slogan efficaci per aiutare i clienti a ricordare il tuo brand non è mai stato così semplice!

Shopify ti permette di utilizzare la sua piattaforma online, utilizzando strumenti gratuiti ed efficaci per migliorare l’aspetto del marketing nella tua impresa.

Continua a leggere per scoprire come generare slogan pubblicitari con Shopify.

Cos’è uno slogan?

Dal gaelico scozzese ‘’urlo di guerra’’, uno slogan è una frase breve che accompagna il logo di un'azienda o di un prodotto.

Lo scopo di uno slogan è quello di esprimere al meglio un concetto, rendendolo d’impatto e facile da memorizzare.

In molti lo usano, ma uno slogan che funzioni, deve attrarre l’attenzione e colpire in maniera positiva il proprio target di pubblico.

Deve incoraggiare, allo stesso tempo, un'azione mirata e promettente del prodotto/servizio erogato.

SHOPIFY:

In un mercato sempre più competitivo, uno slogan originale e che si elevi dalla massa può fare veramente la differenza.

Non sai che slogan inventare? Arriva in tuo aiuto Shopify: una piattaforma online che offre servizi web utili e creativi.

Questo sito ti permette, inserendo una parola, di trovare delle frasi marketing da usare facilmente.

Attrai più clienti e rendi il tuo brand famoso. Che tu abbia bisogno di uno slogan accattivante per fini pubblicitari o di una tag-line, il generatore di slogan di Shopify aiuta utenti da tutto il mondo a trovare le idee migliori per il proprio business.

Per trovare lo slogan adatto alla tua azienda basta solamente inserire la parola chiave da includere nel tuo slogan (per esempio un termine che contraddistingua la tua attività) e ti verranno mostrati subito fino a 1.000 slogan gratuiti.

Non c’e tempo da perdere: utilizza Shopify per trovare nuove e migliori strategie pubblicitarie e aumenta i profitti della tua azienda per mezzo di tecniche di internet marketing.

Creare uno slogan efficace

Gli slogan pubblicitari hanno un peso decisivo nella attività di marketing, soprattutto durante una campagna di advertising.

La comunicazione è il pilastro portante di uno slogan. L’obbiettivo finale di uno slogan che si rispetti nel suo genere, non è solo quello di stamparsi in maniera indelebile nella mente delle persone comuni, ma sopratutto quello di accrescere la nostra credibilità, portando nuovi clienti e quindi nuove opportunità alla nostra azienda.

Per creare slogan efficaci e raffinati non è affatto necessario essere scrittori dotati. Ecco alcuni consigli su come creare uno slogan efficace:

1) Individua il tuo target e la tua audience.

2) Un slogan è efficace solo se il tuo pubblico è in grado di capirlo in fretta.

Al giorno d’oggi, con la frenesia che investe le giornate lavorative di qualsiasi persona, la gente rivolge la propria attenzione solo su ciò che è d’impatto.

Lo slogan deve essere, semplice, comprensibile, breve e conciso.

3) Non attribuire espressioni standard e ripetitive, magari copiando spudoratamente slogan di altre attività in circolazione: cerca di essere creativo il più possibile.

4) Offri solo ciò che la tua azienda è in grado di fornire.

5) Cura il logo della tua attività.

6) Esalta quelli che sono i valori del prodotto o del servizio offerto.