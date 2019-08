Ombrelloni e lettini in area a libera fruizione, multa al gestore di un lido di Torre dell'Orso

Il titolare dello stabilimento balneare ha violato il regolamento sulla gestione dell'area in concessione.

Aveva piazzato 22 ombrelloni e 44 lettini in un'area libera attrezzata della spiaggia di Torre dell'Orso di fatto sottraendola alla libera fruizione. Il gestore di un lido è stato multato per utilizzo difforme dell’area demaniale data in concessione. A scoprire l'illecito i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce e della stazione di Lecce principale insieme alla Capitaneria di Porto di San Foca nel corso delle attività di controllo delle attività di noleggio delle attrezzature balneari in territorio di Torre dell’Orso.

I militari hanno constatato che il titolare di un stabilimento, munito di regolare concessione per l’utilizzo dell’area demaniale, sin dalle prime ore della mattina aveva posizionato ulteriori 22 ombrelloni e 44 lettini, in una porzione di spiaggia a lui in uso nella forma dell’“area libera attrezzata”, impedendo di fatto la libera fruizione dell’area agli altri utenti della spiaggia.

I militari, simulando di essere turisti, hanno chiesto informazioni in merito al noleggio di ombrelloni e lettini, ricevendo dal gestore del lido l’ampia disponibilità ad utilizzare, al prezzo di 30 euro ad ombrellone, proprio quelli che erano stati irregolarmente posizionati nell’area libera attrezzata.

Al gestore del lido è stata contestata la violazione amministrativa dell’art. 24 reg. Codice della navigazione sanzionato dall’ art. 1164 c.d.n. per aver utilizzato una porzione di area demaniale in concessione ad uso “spiaggia libera attrezzata” collocando ombrelloni e sdraio in difformità alla concessione.