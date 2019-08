CIS, al ministero progetti da 340 milioni per Lecce e le sue marine

Lecce e Brindisi hanno lavorato fianco a fianco per redigere il piano di interventi da sottoporre al ministero per il Sud.

Contratto Istituzionale di Sviluppo: sono tre gli ambiti strategici di intervento individuati dal Comune di Lecce per un totale di 340 milioni di euro. Il piano è stato redatto in collaborazione con il Comune di Brindisi e la proposta è stata inviata nelle scorse settimane al Ministero per il Sud che valuterà i finanziamenti per ogni singola proposta progettuale.

Le proposte di lavoro avanzate dalle due città perseguono le medesime finalità e sono state armonizzate in coerenza con le politiche di investimento di cui al Fondo Sociale di Coesione, in linea con quanto concordato nella riunione del tavolo istituzionale tenutosi a Palazzo Chigi il 3 luglio 2019 alla presenza del Ministro per il Sud e dei rappresentanti dei Ministeri, dei Sindaci delle città di Lecce e Brindisi, del Presidente della Regione Puglia e dell’Amministratore delegato di Invitalia e nei successivi incontri tecnici in Regione Puglia.

I tre Ambiti Strategici di Intervento sono: “Lecce è il suo mare” (122.000.000,00 euro), “Lecce patrimonio di storia” (79.560.000,00) e “Lecce città di tutti” (136.769.000,00), a loro volta suddivisi in macroaree all’interno delle quali sono collocati i progetti dei quali il Comune propone nell’ambito del Cis la immediata cantierabilità. Si punta alla rigenerazione e infrastrutturazione delle marine, all’ulteriore recupero e valorizzazione della Lecce monumentale e a dotare la città di infrastrutture sociali oggi necessarie per andare incontro ai bisogni primari della popolazione.

Lecce è il suo mare

Tra i principali interventi per il rilancio delle marine vi è la realizzazione di un sistema di waterfront (lungomare) lungo la costa. Ogni waterfront avrà la sua Torre costiera e/o bene culturale di riferimento (Torre Rinalda, Torre Chianca, Torre Veneri, Idrovora di Frigole, Faro di San Cataldo e molo di Adriano), attorno al quale disegnare un sistema di piazze e giardini pubblici sul mare, spazi aperti attrezzati con chioschi e piccoli punti di approdo dal mare, percorsi per la mobilità dolce panoramici, fermate del trasporto pubblico e parcheggi arretrati per garantire la pedonalità degli spazi. Chiesto anche un Fondo riconversione per gli stabilimenti balneari che dovranno riconvertire le proprie strutture per rendere sostenibili.





Altro intervento chiave la realizzazione della strada-parco Lecce- San Cataldo e, sempre in tema di viabilità, la realizzazione di un sistema di rotatorie e messa in sicurezza degli incroci di accesso alle Torri costiere. In agenda anche interventi a favore della mobilità eco-compatibile per Torre Rinalda - Torre Chianca- Via vecchia Frigole e il posizionamento di pedane di accesso alle spiagge del litorale leccese.





Sul fronte delle infrastrutture nella proposta del Comune di Lecce sono compresi i progetti per il completamento rete idrica e della fognatura nera nelle marine. Previsto anche l’avvio di un cantiere sperimentale per il recupero edilizio, urbanistico e paesaggistico degli insediamenti abusivi di Torre Rinalda, Spiaggiabella e Torre Chianca, il dragaggio del bacino Foca presso la Darsena di San Cataldo e il ripristino delle banchine del Bacino di Acquatina. Al fianco delle infrastrutture anche interventi per la tutela e la fruizione degli habitat costieri che caratterizzano la costa leccese, anche per migliorarne la fruizione.





Per migliorare l’offerta culturale e turistica, il Comune propone la costruzione di una piscina olimpionica a San Cataldo, la realizzazione dell’Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole, della Rete degli ostelli della gioventù lungo tutto il litorale e il restauro conservativo della Masseria Rauccio. Attraverso il progetto “Tramareterra”, inoltre, è prevista la realizzazione di Infrastrutture Verdi a Frigole, insieme alla riqualificazione di tre luoghi urbani di socializzazione nelle marine di Spiaggiabella, Frigole e San Cataldo. Previste anche misure di incentivazione per imprese artigiane e creative e esercizi di vicinato nelle marine leccesi.





Lecce - Patrimonio di Storia.



Tra i progetti proposti dal Comune c’è il completamento della valorizzazione integrata sistema Mura urbiche, con il recupero e fruizione edificio ex Vigili urbani, Palazzo Giaconia e aree contermini. Sempre per valorizzare le Mura, la Sistemazione area ex Circolo tennis e Corte Licci. Prevista inoltre la valorizzazione ex convento degli Agostiniani, con l’allestimento dell’archivio storico multimediale e dell’Urban Center, il completamento dell’ultimo lotto del Parco di Belloluogo la riqualificazione ambientale viale S.Nicola (viale dei fiori), il recupero e fruizione della stazione ex Agip come punto di accoglienza turistica e infopoint, il recupero e fruizione dell’antico cimitero monumentale, per l’inserimento in esso di un percorso di visita





In tema di nuovi restauri e progetti di riqualificazione e valorizzazione su beni monumentali, grazie ai fondi Cis si interverrà sul Castello di Carlo V, per la riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini, sul restauro della Casa del Mutilato, sul recupero e fruizione dell’ex Istituto Garibaldi e dell’ex Istituto Margherita, sul recupero della Chiesa di S.Marco e Colonna di S.Oronzo, compresa la sistemazione dello spazio contermine, sul Lotto di completamento del Parco archeologico di Rudiae, sul restauro e valorizzazione dell’Anfiteatro Romano, sul recupero e fruizione dell’ex Caserma Cimarrusti, sul recupero e valorizzazione della Chiesa di Santa Maria del Tempio (in adiacenza centro polifunzionale area ex caserma Massa), sul recupero e fruizione del Teatro Paisiello e della Villa Comunale.



Lecce - Città di tutti



Si parte dal contrasto all’emergenza abitativa con il recupero e la rigenerazione dell'immobile dell'ex Galateo, la realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Economica Popolare per andare incontro alle famiglie in situazione di disagio sociale ed economico e la demolizione fabbricati fatiscenti in via Sozy Carafa. Per migliorare la qualità ambientale dell’area urbana tra i progetti è inserita la realizzazione cassonetti interrati a supporto della raccolta dei rifiuti e la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta rifiuti (CCR) con la implementazione di due siti esistenti per le attività di economia circolare.