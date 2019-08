Sexting, sempre più adulti si riprendono durante i rapporti sessuali

La pratica sviluppatasi con le nuove tecnologie di invio di messaggi e foto hot, oppure la ripresa video dei propri rapporti sessuali è sempre più diffusa tra i giovani (secondo alcuni studi, 8 su 10). Si tratta di giochi erotici pericolosi, se il materiale prodotto finisce nelle mani sbagliate (tutti ricordiamo il suicidio della ragazza diventata famosa per un video hot girato con l’amante e diffuso in rete), ma anche di pratiche che possono ravvivare la vita di coppia. Ne abbiamo parlato con Paola Zucchi, Psicologa, Psicoterapeuta e Sessuologa, che svolge la sua attività a Milano.



Tra gli adolescenti e i giovani è la normalità: 8 su 10, come ci spiega l’esperta, almeno una volta nella vita hanno praticato il sexting. Si tratta dell’invio di testi o immagini sessualmente espliciti tramite cellulare o internet: il termine poi si è allargato anche all’abitudine di riprendersi durante gli atti sessuali, proprio come se si giocasse a diventare protagonisti di un filmato porno. Il termine è un neologismo nato dalle parole inglesi sex e texting: sesso e testo o immagini inevitabilmente hot. Di recente è stato introdotto in molte nazioni il reato di revenge porn, che consiste nel diffondere in rete immagini delle relazioni intime con la ex per vendetta. Oggi esistono tutta una serie di tecnologie per la distruzione dei “messaggi pericolosi” dopo un certo periodo di tempo, ma possono risultare utili anche alcuni accorgimenti, come non riprendere il viso o coprirlo per evitare spiacevoli problemi in futuro. Il guaio è che il sexting viene praticato anche da minorenni e qui si entra nell’ambito di un grave reato penale: la pedopornografia. Non molto tempo fa, una sedicenne salentina aveva diffuso con i suoi amici un video in cui lei si esibiva in un’orgia: è intervenuta subito la polizia, che ha provveduto ai sequestri dei vari supporti tecnologici. È chiaro che chi fa girare un video del genere, senza dirigersi in questura, si macchia del reato di diffusione di materiale pedopornografico. Insomma, il gioco erotico del sexting, che può essere piacevole tra coppie rodate (con le dovute precauzioni!) diventa pericoloso tra gli adolescenti. C’è da dire che questa pratica sfuggita dalle mani di chi la veicola può portare a tragiche conseguenze: tutti ricordiamo il suicidio di Tiziana Cantone, il suo video hot con l’amante fece il giro del web causandole una vera e propria persecuzione internettiana volgare, perbenista e maschilista, fino a ucciderla. Demonizzare non va bene, ma praticare il sexting con molta prudenza è meglio.

GLI ASPETTI POSITIVI

Secondo alcuni esperti, il sexting può rendere la vita sessuale più soddisfacente. Alcuni studi rilevano che gli americani sono quelli più pratici del sexting. La fascia d’età più attiva nei video hard è quella tra i 18 e i 24 anni, che è più esperta anche di pornografia, vista la facilità di accesso a siti hot gratuiti. Secondo alcuni studi, nonostante alcuni risvolti negativi, chi pratica sexting ha una vita sessuale molto più soddisfacente. Le coppie imparano a conoscersi e a realizzare piccole fantasie che rendono più passionale il rapporto. Dunque, il sexting ha un lato positivo e non è sempre e solo collegabile al narcisismo digitale.



INTERVISTA A PAOLA ZUCCHI, PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA E SESSUOLOGA



Dottoressa, la pratica molto diffusa al giorno d’oggi e contraddistinta dall’invio tramite messaggi di frasi, video o foto particolarmente hot, sta diventando una moda soprattutto tra i giovanissimi. Gli psicoterapeuti e i sessuologi cosa ne pensano di questi “giochi erotici”?



“La pratica del sexting non è immediatamente stimabile per via del suo carattere sotterraneo, spesso infatti emergono alla cronaca solo gli eventi più spiacevoli. Alcune ricerche però parlano di una pratica estremamente diffusa: 8 adulti su 10 lo avrebbero praticato sia all'interno di rapporti occasionali che di relazioni collaudate”.

Perché riprendersi nell’atto sessuale diventa una pratica così eccitante per tante coppie? È una nuova forma di narcisismo?

"Le ragioni sono molto varie, certamente viviamo in un mondo dove la comunicazione digitale è quotidiana. Pensiamo ai social, alle app con cui comunichiamo e persino ai siti d'incontro online. Viene da sé che in una cornice di questi tipo anche la sessualità possa inserirsi, spesso in modo ingenuo. Il termine narcisismo è molto abusato, diciamo che in generale siamo all'interno di una società dove l'apparire conta molto”.

Si usa molto anche fare sesso virtuale a distanza tra i giovani. C’è il rischio di perdere il contatto con la realtà?



“Come in tutte le cose la verità sta nel mezzo. Una vita sessuale esclusivamente a distanza o inaugurata in modo rigido solo da immagini scambiate prima di incontrarsi nella realtà può sicuramente appiattire o rendere la sessualità bidimensionale. Ricordiamoci che abbiamo 5 sensi e tutti appartengono a una buona risposta sessuale”.



La pornografia può dare dipendenza? Che tipo di problemi può causare nell’adolescenza questo tipo di dipendenza?



“Tutte le cose che danno un certo piacere possono dare dipendenza. Il fenomeno della dipendenza però è troppo complesso per affrontarlo in una breve risposta. Non è possibile”.



Non sono pochi i casi di sedicenni che si riprendono durante atti sessuali o perfino durante delle orge. Perché esiste questo tipo di esibizionismo che poi viene veicolato sui social?



“Il fenomeno sexting riguarda sempre più anche gli adolescenti. Se nel mondo degli adulti ci sono molti rischi, il dato diventa ancor più rilevante nel mondo dei giovanissimi. Pensiamo solo che a livello legale possiamo già parlare di pedopornografia. Occorre davvero fare molta attenzione perché è un fenomeno così diffuso e facilmente attuabile (basta farsi una foto in un momento di intimità) da fare abbassare i livelli di guardia”.



Tutti sono rimasti scioccati dal suicidio di Tiziana Cantone, la ragazza protagonista di un video hot con l’amante: certi video non ci mettono nulla a diventare “virali” tramite whatsapp. Qual è il consiglio che Lei dà a chi pratica questo tipo di giochi “tecnologico-erotici” in cui si emulano le gesta dei pornostar?

“È importante ricordare che il sexting è a tutti gli effetti un gioco erotico diffuso ma che porta con sé notevoli rischi: le immagini possono essere diffuse con grande facilità e associare la propria identità riconoscibile in atti sessuali può avere conseguenze estremamente spiacevoli fino ai più tristi episodi della cronaca”.