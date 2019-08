Muscoli ed euro-esperienza per il centrocampo: si avvicina Imbula

Il mediano congolese nato in Belgio è fuori rosa nello Stoke City e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Possibili novità di mercato a centrocampo per il Lecce. Secondo quanto riportato da diversi tabloid inglesi, i giallorossi avrebbero fatto un’offerta allo Stoke City per Giannelli Imbula, centrocampista classe 1992 della formazione biancorossa di B inglese.

Imbula è in uscita dai Potters, in quanto fuori rosa. Il calciatore, che è stato l’elemento più pagato nella storia del club (3 anni fa arrivò dal Porto per 21 milioni di euro), si allena con la squadra Under 23 poiché non rientra nei piani tecnici dello Stoke. Il Lecce è così pronto ad approfittarne, ed avrebbe presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a quattro miloni. Entro due giorni dovrebbe arrivare la risposta degli inglesi.



Salentosport