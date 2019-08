Locomotive Jazz Festival, a San Foca arriva Noemi

Appuntamento il 30 agosto a San Foca per la Notte Locomotive: sul palco con Noemi anche i Bambini Latini.

Si svolgerà il 30 agosto a San Foca in Piazza del Popolo, l’appuntamento Notte Locomotive della XIV edizione del Locomotive Jazz Festival.

Un appuntamento pensato per accogliere la mezzanotte in sul litorale adriatico salentino. Come tutte le iniziative della Trilogia, l’intento è quello di godere delle bellezze del patrimonio naturalistico pugliese sensibilizzando il pubblico alla tutela e al rispetto dello stesso, seguendo una sola regola: lasciare le location in condizioni migliori rispetto a come si presentavano prima dello svolgimento dell’evento musicale targato LJF.

Quest’anno sarà Noemi l’artista che a partire dalle 23.00 accompagnerà il pubblico nella Notte Locomotive, con il suo nuovo tour musicale “Blues & Love – Summer tour 2019”, un omaggio alla black music e al blues, fonte di ispirazione e formazione della cantante romana.

Prima dell’esibizione di Noemi, alle ore 21.30, un grande ritorno sui palchi, quello dei Bambini Latini 25th anniversary, una band pugliese nata agli inizi degli anni ’90, che si è fatta conoscere in giro per l’Europa con i suoi ritmi fortemente influenzati dalle sonorità mediterranee e da ritmi sudamericani.

La Notte Locomotive è organizzata grazie al sostegno del Comune di Melendugno, partner istituzionale del LJF 2019 e la partecipazione all’evento avrà un costo di ingresso responsabile di € 2,00, tale cifra verrà utilizzata per azioni di tutela e salvaguardia del territorio in cui verranno realizzati gli eventi del LJF 2019.

Grazie a una collaborazione con Salento Info Tour, sarà possibile usufruire del servizio navetta da Lecce, Otranto e Gallipoli per partecipare alla Notte e all’Alba Locomotive (che si terrà nella notte tra il 16 e il 17 di agosto). Di seguito i contatti: +39 0832 498204, +39 3480179325 mail: info@salentoinfotour.com .

INFO EVENTO