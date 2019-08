Investe un uomo e lo lascia in fin di vita, arrestato pirata della strada

Si tratta di un operaio albanese di 26 anni che ha investito un cittadino maliano sulla strada tra Brindisi e San Vito.

E' stato identificato ed arrestato dai carabinieri della Stazione di Mesagne il pirata della strada che ha investito un cittadino maliano ferendolo gravemente. L'investimento è avvenuto domenica scorsa alle 20 sulla strada che collega Brindisi a San Vito. L'uomo stava rientrando verso Brindisi quando è stato tamponato violentemente da un veicolo e scaraventato fuori dalla carreggiata, riportando gravi fratture agli arti inferiori a causa delle quali è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Perrino di Brindisi. L’investitore è un 26enne operaio di origine albanese: i carabinieri hanno rinvenuto all’interno di un garage di pertinenza della sua abitazione con ancora segni evidenti del sinistro stradale: l’autovettura, una Saab modello berlina 2.2 TDI di colore grigio, priva di copertura assicurativa e revisione risulta intestata a persona estranea ai fatti. Sull’auto manca lo specchietto retrovisore esterno lato destro, recuperato sul luogo del sinistro e il veicolo presenta danni sulla carrozzeria, lato destro.

La perquisizione a casa dell’indagato ha permesso di rinvenire, all’interno di un comò, un fucile automatico, perfettamente funzionante, con matricola abrasa, calibro 12, con le canne mozzate, con 11 cartucce di cui cinque all’interno dell’arma, il tutto sottoposto a sequestro. Il cittadino albanese, operaio nel settore edile, è stato arrestato per omissione di soccorso, inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di sinistro stradale, detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni, ricettazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato associato nel carcere di Brindisi.