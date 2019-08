Nasce l’Inter Club Maglie: 150 soci a tifare la “Beneamata”

Inaugurato lo scorso 23 agosto il ritrovo ufficiale dei tifosi nerazzurri magliesi.

Anche a Maglie si urla “Amala”. Da qualche giorno infatti i tifosi nerazzurri hanno una sede ufficiale, in via Umberto Scarpello, vicino lo storico campetto di calcio della zona “Ciancole”. L’Inter club Maglie è il risultato di un progetto nato a settembre dello scorso anno, da uno stuolo di fedelissimi che si sono riuniti, coordinandosi con il Coordinatore Provinciale Giovanni Pezzuto e raccogliendo le prime adesioni per la stagione 2018/2019 di circa un centinaio di soci fondatori che nel frattempo si sono riuniti, provvisoriamente, in alcuni locali in via Ospedale. A giugno la nuova sede, con un boom di soci, circa 150, per la nuova stagione. Il presidente è Salvatore Corsini.