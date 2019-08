Disturbi mentali e dipendenze, la relazione con gli altri per salvarsi

Le relazioni interpersonali diventano la scialuppa di salvataggio, oltre alla psicoterapia, quando si sta affondando nelle sabbie mobili della dipendenza, ma anche quando momenti difficili o drammatici rischiano di danneggiare il nostro equilibrio psichico. Oggi, con la dottoressa Sara Corallo, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia cognitivo-costruttivista, abbiamo affrontato il tema delle relazioni, soprattutto quelle sentimentali, come arma di difesa e di resilienza per la mente.

“Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare” - cantava Antonello Venditti. Nei momenti di solitudine, dopo le delusioni amorose e nelle difficoltà stare soli non fa bene: parola di psicoterapeuta. Le relazioni interpersonali ci aiutano a reagire a resistere a quelli che un altro celebre cantante chiamava “gli urti della vita”. Non bisogna dipendere dagli altri, ma sostenersi reciprocamente, esorcizzare i momenti difficili, comunicare le difficoltà e, quindi, reagire attraverso la socialità. Se la persona con cui ci relazioniamo non è una pericolosa manipolatrice, siamo sulla strada giusta. Famiglia, amici e affetti aiutano a tenere lontane depressioni e altri comportamenti autodistruttivi. La chiusura alle relazioni interpersonali è sempre un problema. La solitudine non ha mai risolto nessuna situazione: l’unico effetto di chi si chiude in se stesso è quello di slatentizzare patologie che a volte covano sotto un’apparente normalità. La coppia, l’amore, l’amicizia sincera sono “fattori di protezione della salute mentale”, come ci spiega la psicologa di origini leccesi che abbiamo intervistato oggi. Anche la vita di coppia, dunque, diventa una protezione importante contro il “mal di vivere”. I soggetti che fanno un percorso psichiatrico di uscita da alcune patologie mentali, infatti, vengono inserite in un nuovo contesto sociale e lavorativo per mettere le basi di una nuova vita e di nuove relazioni che facciano maturare un proprio equilibrio.

INTERVISTA ALLA PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA SARA CORALLO

Dottoressa, le relazioni interpersonali possono contribuire ad evitare lo slatentizzare dei disturbi mentali?

“Esistono dei fattori di rischio e dei fattori di protezione per la salute mentale. I fattori di protezione rappresentano quelle variabili che possono concorrere ad aumentare la resilienza delle persone ad eventi stressanti, aiutandole a fronteggiare efficacemente le situazioni avverse, e influenzano l’evoluzione di un disturbo. I fattori che influiscono sulla salute mentale sono quindi molteplici e interattivi e prendono in considerazione, altresì?, la quantità? e la qualità? delle relazioni interpersonali individuali. A tal proposito, di particolare rilevanza sembra essere la possibilità? di poter contare su almeno una persona di riferimento e su una rete sociale di aiuto”.

Rispetto all’utilizzo delle sostanze, possiamo dire che buone relazioni sociali e legami significativi costituiscono dei fattori protettivi?

“I problemi connessi all’utilizzo delle sostanze riguardano aspetti biologici, psicologici e sociali. Dal punto di vista psicologico, uno stile di attaccamento sicuro contribuisce a un sano sviluppo nella regolazione delle emozioni, e nelle relazioni interpersonali, rappresentando un importante fattore protettivo contro lo sviluppo dei disturbi mentali e problematiche connesse all’abuso di sostanze. Anche i meccanismi sociali incidono in modo significativo e meritano quindi un’attenzione: il contesto sociale e le relazioni individuali svolgono un ruolo nello sviluppo e nel recupero della tossicodipendenza, confermando l’esistenza di un legame forte.

Possiamo dire che le esperienze relazionali autentiche sono trasformative?

“Le relazioni autentiche possono essere considerate un fattore potente, protettivo e ristrutturante. In un’ottica post-razionalista, noi costruiamo attivamente una nostra realtà?, e una nostra esperienza personale di essa, posti in relazione ad un contesto e ad altri individui della nostra stessa specie. Le esperienze di reciprocità?, dapprima con i caregiver e in seguito con persone significative, possono creare delle perturbazioni, stimolare i sistemi conoscitivi e orientare il processo attivo di costruzione del proprio senso di se? e del mondo”.

Genitorialita? e tossicodipendenza: si può? essere contemporaneamente tossicodipendenti e buoni genitori?

“La genitorialità? e la cura dei figli e? un tema molto delicato e complesso. La domanda specifica relativa alla compatibilità? tra buona genitorialità? e tossicodipendenza rappresenta il focus di attenzione degli operatori che si occupano delle Dipendenze e coinvolge sia il piano delle conoscenze teoriche che quello piu? emotivo ed etico”.

Quale ruolo può? avere, nel processo di cura, la coppia in cui entrambi i componenti sono dipendenti da sostanze?