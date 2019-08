Tovaglie e portacicche per aiutare l’ambiente, distribuzione gratuita nei lidi

Continua la campagna dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo contro l’abbandono dei rifiuti per terra e per mare.

Tovagliette di carta con indicazioni sul rispetto dell’ambiente marino e foglietti illustrativi da appendere agli ombrelloni, ma anche contenitori azzurri in cui buttare le cicche di sigaretta.

Anche in questa coda d’estate continua la campagna dell’Area Marina Protetta di Cesareo, “il bello del mare è mantenerlo pulito”, volta a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza ad uno dei fondali più straordinari a livello nazionale e internazionale.

Al centro, l’annosa tematica della marine litter particolarmente stringente durante il periodo delle vacanze, quando la densità demografica nella marina aumenta in maniera esponenziale. E proprio per contrastare la pratica dell’abbandono di rifiuti sulle spiagge e in acqua, gli operatori dell’AMP sono in giro per gli stabilimenti balneari a consegnare tovagliette biodegradabili su cui percorrere, in poche fasi, le buone prassi per il corretto conferimento e, sulle spiagge, piccoli coni azzurri che altro non sono se non porta cicche da passeggio.

“La distribuzione dei gadget, per la sensibilizzazione sulla marine litter – spiega il consigliere Amp Pasquale Coppola - ha riscontrato esito favorevole tra i 10 stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa, ma sopratutto la comunità locale e i turisti hanno recepito il messaggio e usato i gadget per salvaguardare le spiagge. Queste iniziative servono a far capire ai turisti che il mare è di tutti, ma non tutti lo difendono, e che il buon senso deve prevalere anche in vacanza. Noi come AMP non ci limitiamo a proporre iniziative solo nella stagione estiva, ma diversi sono i progetti che già dal prossimo inverno partiranno sul territorio, progetti che mirano non solo alla sensibilizzazione ma anche all’educazione su come prevenire la marine litter”.