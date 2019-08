Geriatria a Copertino, Fp Cgil chiede assunzioni e l’intervento dello Spesal

Ai lavoratori sono revocati congedi straordinari, corsi, ferie. Polimeno chiede intervento di Emiliano per vigilare sui trasferimenti di infermieri e Oss.

Intervento dello Spesal, assegnazione di tre infermieri al reparto di Geriatria e una ricognizione del personale per valutare i carichi di lavoro in capo a medici, infermieri e operatori socio-sanitari in forze all’ospedale di Copertino. Ma anche la richiesta al presidente della Regione, Michele Emiliano, di inviare il Nucleo Ispettivo Regionale sui trasferimenti decisi nell’ultimo periodo. La Funzione Pubblica-Cgil di Lecce denuncia forti criticità nel reparto di Geriatria del “San Giuseppe” con una lettera inviata al presidente della Regione, Michele Emiliano, ai vertici della Asl ed allo Spesal.

“Per l’ennesima volta chiediamo l’adeguamento della dotazione organica del personale medico-infermieristico e Operatori socio-sanitari (Oss), delle Unità operative complesse di Geriatria e Medicina del presidio ospedaliero di Copertino”, dice Floriano Polimeno, segretario provinciale della Fp-Cgil Lecce. “Qui è impossibile garantire una turnazione medica completa. L’Unità operativa è ubicata su 2 piani diversi e distanti. Alle difficoltà logistiche si somma la gestione delle consulenze del Pronto Soccorso e quella delle extralocazioni: così è molto compicato offrire un’assistenza che garantisca il buon esito clinico ai pazienti”.

Ad aggravare la situazione, si legge nella missiva, è la scarsa presenza di personale medico, appena 5 unità: in alcune situazioni, i medici sono costretti a turnare senza adeguato riposo. “Eppure ormai il flusso dei pazienti verso la struttura è in aumento, e non solo d’estate”, dice Polimeno. Che poi punta il dito sulla gestione del personale: sotto accusa “la mancata assegnazione di dirigenti medici a Geriatria e Medicina; la mancata assegnazione di unità infermieristiche; il mantenimento della sezione di Geriatria ubicata al primo piano (con 10 pazienti geriatrici) con il turno garantito da un solo infermiere e un Oss, con gravissimo rischio per l’incolumità dei pazienti e degli stessi operatori”. Fino alla gestione dei trasferimenti: “In molti casi la Direzione Generale ha disposto trasferimenti presso altre strutture ospedaliere o distretti o in altri reparti dello stesso presidio. Un comportamento inusuale, che bypassa la dirigenza infermieristica dipartimentale della Asl e la stessa Direzione Medica di Presidio. Il presidente Emiliano disponga l’intervento del Nucleo Ispettivo Regionale sull’utilizzo di tale prassi nei trasferimenti”.