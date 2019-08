Liverani pragmatico: “Non cambia nulla, il nostro scudetto è la salvezza”

La squadra, intanto, è già rientrata nel Salento e Liverani ha fatto svolgere lavoro di scarico a chi è stato utilizzato ieri sera. Pettinari ceduto al Trapani.

Molto pragmatiche le parole dell’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, dopo la sconfitta per 4-0 sul campo dell’Inter. “Sapevamo che loro hanno un organico con calciatori che fanno la differenza – ha detto nel post gara – ma, allo stesso tempo, abbiamo comunque provato a capire che calcio possiamo fare. Abbiamo subito gol nei momenti in cui stavamo facendo buone giocate. Il risultato è pesante ma per noi non cambia nulla, dobbiamo avere nella testa l’obiettivo dei 40 punti e possiamo farli ovunque. Questa gara la mettiamo da parte ma quello che volevo vedere era la personalità della squadra e di alcuni giocatori, nelle giocate e nel fare il proprio calcio anche nelle difficoltà. Ho delle buone convinzioni ed è normale che dobbiamo ancora lavorare, questo lo sapevamo. Siamo venuti qui a Milano con personalità, siamo sulla strada giusta ed è normale che questo sia un anno diverso dagli ultimi due, nei quali abbiamo fatto calcio per altri obiettivi. Ora dobbiamo calarci nella parte e lottare per il nostro campionato, il nostro scudetto è la salvezza”.

La squadra, intanto, è già rientrata nel Salento e Liverani ha fatto svolgere lavoro di scarico a chi è stato utilizzato ieri sera, mentre gli altri si sono allenati regolarmente. In differenziato Fiamozzi e Lo Faso, assente Meccariello. Domani seduta a porte chiuse all’Acaya Golf Resort.

Infine, è stato ceduto Stefano Pettinari al Trapani in prestito con diritto di opzione.