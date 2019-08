Rapina tabaccaio e fugge con due pacchetti di sigarette e un accendino, in manette 23enne

Il giovane è entrato in azione a mezzogiorno di ieri in via Primule a Brindisi: è stato rintraccato poco dopo in casa dei genitori.

Con una pistola giocattolo rapina un tabaccaio portandosi via due pacchetti di sigarette e un accendino ma viene individuato e arrestato poco dopo. Si tratta di un 23enne di Brindisi rintracciato grazie al supporto di un brigadiere in forza al Comando Provinciale in quel momento libero dal servizio. A mezzogiorno di ieri il giovane ha fatto irruzione in una tabaccheria di via Primule e, sotto la minaccia di una pistola successivamente risultata giocattolo, si è fatto consegnare due pacchetti di sigarette Marlboro e un accendino marca Clipper, fuggendo subito dopo a piedi e facendo temporaneamente perdere le sue tracce. Un brigadiere passando casualmente nelle vicinanze, d’iniziativa ha immediatamente acquisito la descrizione dei tratti somatici dell’autore del reato grazie alla quale si è giunti rapidamente all’individuazione del rapinatore.

I militari hanno rintracciato il 23enne poco dopo presso l’abitazione dei genitori. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato ancora in possesso dell’intera refurtiva, recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arma giocattolo, abbandonata lungo la strada durante la fuga, è stata ritrovata successivamente.