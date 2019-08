"Wiki loves Earth", premiato scatto dall'AMP di Porto Cesareo

La foto del sub Roberto Strafella ha raggiunto il secondo posto nel prestigioso concorso indetto da Wikipedia.

Una foto subacquea dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo, conquista il podio del "Wiki loves earth Italy 2019", famoso ed ambito concorso fotografico internazionale promosso da Wikipedia e coordinato da Wikipedia Italia. A realizzare lo splendido scatto è stato Roberto Strafella, socio dell’associazione “Salento sub underwater photography”, che ha conquistato il secondo posto in uno dei contest più importanti del pianeta. La location perfetta sono stati i fondali del'Area Marina Protetta cesarina prestati a tanti fotoreporter provenienti da ogni parte d’Italia, in occasione del trofeo fotografico “Salento Sub” svoltosi nei primi giorni di giugno.

Il click spettacolare rappresenta un animale sottomarino denominato scientificamente "Bispira volutacrnis".