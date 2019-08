Un mese di appostamenti vicino alla spiaggia, spacciatori incastrati dalle telecamere

Le sofisticate telecamere degli investigatori hanno immortalato numerosi episodi di cessione anche a danno di minori presso “Baia verde” a Gallipoli. Fermate 4 persone, altre 11 denunciate.

I carabinieri del comando provinciale di Lecce e della compagnia di Gallipoli stanno eseguendo, in queste ore, 4 provvedimenti di fermo per spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, a carico di altrettante persone extracomunitarie responsabili di aver messo in piedi una florida attività di spaccio in quattro zone di “Baia verde” a Gallipoli. Altre 11 persone sono state denunciate a piede libero.

Il provvedimento, emesso dalla procura della repubblica di Lecce, trae origine da un’attività investigativa condotta dai carabinieri tra il 25 luglio e il 25 agosto con l’utilizzo di sofisticate telecamere.