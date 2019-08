Investita dall'auto di un turista, anziana muore dopo tre giorni in ospedale

La donna, una 74enne di Gallipoli, è deceduta dopo tre giorni di agonia, per le conseguenze dell’incidente.

Era stata investita dall’auto di un turista, mentre faceva manovra, la 74enne, ricoverata in prognosi riservata a Lecce venerdì mattina: purtroppo per Grazia Caporale, non c’è stata da fare. L’anziana, infatti, è morto per le conseguenze riportate nel tragico sinistro.

La donna, nella circostanza, aveva sbattuto violentemente la testa contro il marciapiede: sul posto, rapidi erano stati i soccorsi del 118, con il trasferimento in codice rosso al “Fazzi”.