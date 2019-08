Braccianti sfruttati, quattro euro per ogni cassone di pomodori: tre denunce nel tarantino

Scattano tre denunce nei confronti di un imprenditore agricolo e due caporali, accusati di sfruttamento nei campi nei confronti di otto braccianti, di cui tre non assunti e uno clandestino.

Un imprenditore agricolo e due caporali sono stati denunciati dai carabinieri di Taranto a Ginosa: nuovo colpo anti-caporalato della Task Force, istituita dal Comando provinciale dei carabinieri di Taranto, composta dai militari delle stazioni di Marina di Ginosa, Crispiano, del dipendente NOR-Aliquota Operativa- e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno denunciato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tre persone.

Durante una mirata attività, hanno accertato che un 62enne del posto, imprenditore agricolo, con la collaborazione di un 64enne e un 29enne, entrambi extracomunitari e domiciliati rispettivamente a Bernalda (MT) e Ginosa, caporali, stavano fruttando, facendoli lavorare in un terreno per la raccolta di pomodori, per oltre 12 ore al giorno e con una paga di 4 euro a cassone raccolto, otto braccianti agricoli, di cui tre non assunti ed uno clandestino avviato alle procedure di espulsione.