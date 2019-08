Direttiva Bolkestein, l'appello: "Comuni firmino proroghe alle concessioni demaniali"

Il presidente del Sib Lecce, Alfredo Prete, torna a lanciare un appello al rispetto della normativa vigente.

“I comuni firmino al più presto le proroghe ai concessionari che ne hanno fatto richiesta”. Il presidente del Sib Lecce Alfredo Prete torna a lanciare un appello agli uffici comunali demaniali perché rispettino la normativa vigente. “E’ noto – spiega - a tutti che lo scorso dicembre nella Legge di stabilità il Governo ha voluto attuare una proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 e che ha in seguito presentato all’Unione Europea una proposta di riordino dell’intera materia anche al fine di evitare la prospettiva di una procedura d’infrazione” sottolinea Prete, che però ricorda come siano ancora troppi i comuni che non hanno proceduto alla firma di ciascuna proroga. L’occasione è stata la Giornata nazionale dei balneari italiani, una festa che si rinnova ogni anno nell’ultima domenica di agosto.

Per il Sib è stata un’opportunità per rimarcare il ruolo centrale che gli stabilimenti balneari svolgono nel contesto turistico. “Stiamo parlando di 30mila aziende che in tutta Italia creano 100mila posti di lavoro diretti, senza considerare tutto l’indotto”, ha spiegato il presidente nazionale del sindacato, Antonio Capacchione. A preoccupare i balneari l’incertezza sul fronte dei bandi previsti dalla Direttiva Bolkestein: “Lo stesso autore di quella legge – spiega ancora Prete – ha più volte precisato che non riguardava le imprese balneari. Eppure da anni viviamo con questa spada di Damocle sulla testa e lavoriamo offrendo qualità e servizi ai nostri turisti”.