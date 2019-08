È il giorno di Inter-Lecce, giallorossi a San Siro senza snaturarsi: probabili formazioni

Manca ormai pochissimo all'esordio assoluto del Lecce nella Serie A 2019-20. I giallorossi si presenteranno a San Siro per sfidare l'Inter con qualche assenza e diversi elementi ancora in cerca di condizione.

Manca ormai pochissimo all’esordio assoluto del Lecce nella Serie A 2019-20. I giallorossi si presenteranno a San Siro per sfidare l’Inter con qualche assenza e diversi elementi ancora in cerca di condizione. Fabio Liverani dovrebbe tener fede al suo credo, quel 4-3-1-2 che ha fatto le fortune della sua squadra nelle ultime due stagioni. Davanti a Gabriel dovrebbero agire Rispoli, Rossettini, Lucioni e Calderoni (in ballottaggio con Dell’Orco); in mezzo al campo, le chiavi della squadra saranno affidate a Tachtsidis con al fianco i suoi due angeli custodi Petriccione e Majer; Mancosu, ancora non al meglio, dovrebbe innescare l’attacco composto da Lapadula e Falco. La Mantia pronto a subentrare, così come Farias e Tabanelli.

Antonio Conte non si trova in una situazione troppo differente rispetto al suo collega. I nuovi arrivati sono in ritardo di preparazione, specialmente il belga Lukaku, perno dell’attacco nerazzurro, ma quello contro i giallorossi si presenta come un buon test per valutarne lo stato di forma e l’integrazione negli schemi offensivi contiani. Nel suo classico 3-5-2, l’allenatore leccese dovrebbe schierare Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar in difesa; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi e Asamoah in mezzo al campo; Lukaku e Lautaro davanti.

Il Lecce non ha mai vinto all’esordio in Serie A, avendo raccolto solo cinque pareggi e nove sconfitte nelle 14 precedenti “prime”.

Arbitrerà il signor La Penna di Roma. Calcio d’inizio alle 20.45 (esclusiva Dazn).