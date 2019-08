Martignano, omaggio a Tonino Friolo con "La Notte del Brigante"

La comunità di Martignano continua ad omaggiare il suo Brigante Tonino Friolo, l’istrionico artista salentino, musicista e animatore culturale, a due anni dalla prematura scomparsa, con una serata all’insegna della musica.

A salire sul palco di Piazza Palmieri, domani, a partire dalle ore 21, alcuni tra i gruppi più rappresentativi della musica popolare salentina: la Compagnia Arakne Mediterranea, gli Avleddha, i Ta Koràssia e i Briganti di Terra d’Otranto.

In apertura la musica e la voce degli Arakne Mediterranea, la Compagnia nata nel 1993 da un’idea di Giorgio Di Lecce e Immacolata Giannuzzi, che ha portato la cultura e la musica popolare salentina in giro per il mondo, con l’esecuzione di alcuni brani che caratterizzano il proprio straordinario percorso di ricerca e diffusione delle tradizioni, delle danze, dei canti, degli usi e costumi popolari. A seguire una reunion degli Avleddha, il gruppo fondato da Gianni e Rocco De Santis nel 1991 che ha portato la musica grika in giro per l’Europa, privilegiando sempre la rotta verso la Grecia nel naturale ritorno all’antica madre culturale; con Rocco De Santis, chitarra e voce, la chitarra solista e la voce di Dario Marti, il basso elettrico di Roberto Lezzi; Tonino Friolo, con la sua batteria, fu parte della formazione grika, il cui prezioso percorso artistico si è da diverso tempo interrotto.

Dopo la musica grika degli Avleddha sarà la volta dei Ta Koràssia, il giovane gruppo che Tonino Friolo ha visto nascere e che ha voluto sostenere nella crescita artistica; sul palco il figlio Barnaba Friolo (tamburello e tammorra), Ilaria Calò (voce, cajòn), Stefano Campa (flauto traverso, ottavino), con la partecipazione straordinaria di Luigi Marra (organetto, voce e violino). Chiuderanno la ricca serata musicale i Briganti di Terra d’Otranto, la storica formazione salentina nata a Martignano nel 2001 che ha visto Tonino Friolo fondatore, leader e ambasciatore della tradizione musicale popolare in Italia e nel mondo. Il gruppo salentino rappresenta la sintesi perfetta tra pizzica, melodia grika, tradizione popolare e musica d’autore moderna. Sul palco Giovanni Sperti (voce, chitarra dodici corde), Antonella Esposito (voce, nacchere), Andrea Cappello (tamburello e tammorra), Christian Palma (violino), Stefano Blanco (flauto traverso, ottavino), Cristian Palano (organetto).

Ma la serata non mancherà di riservare delle sorprese con la presenza di ospiti che si uniranno, in musica e in amicizia, al grande abbraccio che la comunità riserverà al Brigante di Martignano. L’evento, che rientra nel calendario estivo del piccolo borgo griko, è organizzato dal Gruppo Amici te lu Paulinu, in collaborazione con i Briganti di Terra d’Otranto, i Ta Koràssia, la Compagnia Arakne Mediterranea, la Pro Loco “A. Martano” di Martignano, il Parco Palmieri, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Martignano.

Ingresso gratuito.

www.comune.martignano.le.it