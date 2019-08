Crisi di governo, Fratelli d'Italia raccoglie firme a Otranto al grido di "Voto subito"

I rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, sul lungomare di Otranto, hanno raccolto firme per chiedere di andare subito al voto.

Diverse centinaia di firme in due ore, che si vanno a sommare alle oltre 50mila raccolte in tutta Italia, per chiedere "Elezioni subito": sul lungomare di Otranto questa mattina un presidio di Fratelli d'Italia ha dato la possibilità ai cittadini di partecipare alla mobilitazione nazionale organizzata dal partito di Giorgia Meloni.

"Chiediamo che si torni al voto sin da quando si è insediato il governo gialloverde -dichiara il coordinatore e consigliere regionale di FdI Puglia Erio Congedo- perché riteniamo che due partiti di diversa cultura politica non siano garanzia di buon governo. Lo ribadiamo ancor più oggi, quando a fare capolino è l'ipotesi di un governo di inciucio tra due realtà che si sono addirittura insultate fino a ieri e che tentano di trovare un punto in comune solo al fine di preservare le poltrone. Un governo che, oltretutto, potrebbe garantire soltanto un passo indietro di qualche anno, quando a decidere per l'Italia erano i poteri sovranazionali, le banche, l'asse franco-tedesco".

"A tutto questo ci opponiamo -dichiara il coordinatore provinciale Pierpaolo Signore- e chiediamo che sia il popolo italiano a decidere, nel rispetto della Costituzione che all'art.1 sancisce appunto la sovranità del popolo".

"L'ipotesi di un governo giallorosso - conclude Raffaele Fitto - è un obbrobrio antidemocratico che va scongiurato. Per questo noi di Fratelli d’Italia chiediamo elezioni subito e diciamo NO a inciuci e governicchi. La democrazia vuole che sia il popolo sovrano a scegliere chi deve governare il Paese. C’è tempo, si può votare e avere al governo un centrodestra forte e coeso che si intesti una Finanziaria che eviti l’aumento dell’IVA, diminuisca le tasse e agevoli chi crea lavoro, ma soprattutto faccia sentire la sua voce chiara in Europa contro un asse franco-tedesco sempre più forte sotto la guida di Ursula Von Der Leyen".