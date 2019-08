Frata Nardò, alla presentazione squadra avvolta dall'affetto dei propri tifosi

Nella presentazione ufficiale al Beija-Flor la tifoseria granata non ha fatto mancare il suo caloroso apporto, inaugurando nel migliore dei modi la stagione 2019/20.

Un vernissage estivo ha inaugurato la stagione 2019/20 della Frata "Andrea Pasca" Nardò. Nella suggestiva location del lido Beija-Flor di Santa Caterina, domenica 25 agosto, si è tenuta la presentazione ufficiale di roster e staff tecnico e dirigenziale dinanzi a tifosi e appassionati, che come di consueto non hanno fatto mancare il proprio calore.

I presentatori Giuseppe Ienuso e Francesca Muci hanno accolto sul palco tutti i protagonisti della stagione che partirà il prossimo 29 settembre con la trasferta di Salerno. "Per ciò che abbiamo dimostrato sul campo nella passata annata - ha dichiarato coach Gianluca Quarta - probabilmente con una semplice domanda di ripescaggio ora saremmo già in A2. Questo per dire che la promozione non è poi un traguardo così lontano, è un obiettivo raggiungibile con questa società, questa organizzazione, questa gente. Un traguardo che il club può e deve conquistare nel più breve tempo possibile".

Goran Bjelic è il nuovo capitano del Toro: "Il mio percorso qui è iniziato nel 2012 e per me da quel momento non esiste altra squadra se non quella granata. Il mio doveroso ringraziamento è rivolto alle famiglie Durante e Pasca, al presidente Ivan Marra, alla tifoseria Onda Granata, a tutta Nardò".

Durante la serata sono stati estratti quattro vincitori tra coloro che hanno sottoscritto la tessera socio-sostenitore. Serena De Trane e Stefania Albano si sono aggiudicati un voucher da €500 spendibile presso il punto vendita di Lecce di Euronics; Andrea De Monte e Gabriele Onorato, invece, una divisa ufficiale 2019/20. A proposito di divise: le bellissime Katrin, Enza ed Antonella, espressione del concetto di neretinità nel mondo, hanno indossato e presentato la home (bianca), away (granata) e la terza maglia (nera). Sulle divise figurano naturalmente i quattro main sponsor del Toro: Gruppo Barbetta con cui vi è un consolidato rapporto pluriennale, Edil Frata, Euronics Siem e Gayo Yatchs, per i quali si ringrazia pubblicamente rispettivamente professionisti del calibro di Luciano e Cesare Barbetta, Carlo, Ivan e Lorenzo Marra, Antonio Caracciolo, Benito e Marco Papadia.

Con l'occasione la Frata "Andrea Pasca" Nardò ci ha tenuto a ringraziare tutti gli sponsor, dal più piccolo al più grande, per l'affetto col quale credono ed investono nel progetto granata. Il dj Matteo Filieri per il servizio audio e luci, il Beija-Flor nelle persone di Antonella, Emiliano e Fabio per l'accoglienza; la società satellite Devils Basket dell'istruttrice Liquori e il team di pallavolo Dream Volley del presidente Buccarella, e il club ha rivolto un caloroso in bocca al lupo all'AC Nardò per una stagione ricca di soddisfazioni. Per tutti i tifosi del Toro l'appuntamento è per giovedì 29 agosto (ore 19:00) al Pala "Andrea Pasca" per l'amichevole contro Lupa Lecce, compagine militante in C Gold.