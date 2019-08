Pedinamenti, minacce e intimidazioni alla ex e alle persone vicine: in manette 36enne

Finisce agli arresti domiciliari un 36enne di Ceglie Messapica, che ha messo in atto una serie di persecuzioni nei confronti della ex moglie, dei familiari e amici, spingendosi anche a danneggiare due autovetture.

Finisce agli arresti domiciliari un commerciante 36enne di Ceglie Messapica: il provvedimento scaturisce dalle indagini dei carabinieri della stazione locale, a seguito di continui maltrattamenti, percosse e minacce poste dell’uomo nei confronti dell’ex moglie 32enne, dal marzo 2018 all’agosto 2019, tali da cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia, paura e un fondato timore per l’incolumità propria e dei propri familiari, sino a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nello specifico, l’uomo, nel marzo 2018, pedinava la vittima quasi quotidianamente o stazionava ripetutamente in prossimità dell’abitazione della donna, in automobile o a piedi; faceva in modo di allontanare le amicizie dalla ex, proferendo all’indirizzo della vittima, nel mese di maggio 2018, in presenza di familiari, la frase “La pagherete tutti”, immediatamente dopo che la donna aveva rifiutato un anello d’oro in regalo come richiesta di ritornare insieme; nel corso della notte fra 1’8 e il 9 maggio 2018, un amico e collega di lavoro della donna aveva subito l’incendio della propria autovettura in sosta e, la notte del 31 maggio 2018, la stessa donna aveva patito lo stesso danneggiamento alla sua auto in sosta sulla pubblica via.

L’uomo, inoltre, fermava più volte un conoscente per “consigliargli”, con tono minaccioso, di non frequentare la sua ex insieme con la propria moglie, e per proferire al suo indirizzo le frasi “Vi dovete allontanare da mia moglie”, “Io ‘conosco’ a San Vito e a Carovigno”, prima di recarsi per due volte anche da un amico di quest’ultimo, per chiedere anche a quello di non fargli frequentare la donna, presentandosi come “Zio Mario che non perdona due volte”; nel corso del periodo natalizio dello stesso anno, in occasione di uno dei molteplici transiti in prossimità dell’abitazione della vittima, proferiva nei confronti della stessa “Al tuo fianco se non ci sarò io non ci sarà nessuno”; nel gennaio 2019, l’uomo invitava lo zio della vittima a non farla lavorare con lui. Poi faceva pervenire all’ex moglie, nel mese di agosto 2019, sul parabrezza dell’auto in sosta, un foglio di carta recante la scritta “Ti amo sei e sarai per sempre mia moglie ti stramooo”, da lui personalmente vergata.