Sigaretta elettronica, l'esperto: "Non è innocua, favorisce le dipendenze"

La correlazione tra sigaretta elettronica e malattie polmonari è una fake news oppure la ‘svapo’ può concorrere (con altri fattori di rischio) a ledere la salute di chi la utilizza? Alcuni studiosi americani hanno lanciato la notizia della prima morte per “e-cig”. Tra i medici italiani la parola d’ordine è prudenza prima di giungere a conclusioni non scientificamente provate. Ne abbiamo discusso con il dottor Mario Bisconti, pneumologo specializzato in malattie respiratorie da droga: “Sugli effetti a lungo termine non abbiamo prove scientifiche, ma non sono innocue e aprono la strada alle dipendenze”.



La sigaretta elettronica si è ormai diffusa a livello mondiale ed è di moda tra i giovani. Il giro d’affari ammonta a 600 milioni di euro e la notizia dell’annuncio (da parte del sistema sanitario statunitense) della prima morte da e-cig ha sorpreso non pochi fruitori, che in genere usano fumare anche le pericolosissime sigarette tradizionali. Un giovane paziente dell’Illinois è morto in seguito a una grave forma di insufficienza respiratoria. Secondo alcuni esperti USA, sarebbe stata fatale la sua abitudine a “svapare” (termine usato al posto del classico verbo “fumare”, perché le sigarette elettroniche sono definite ‘svapo’). I Centers for Control Diseases americani monitorano alcuni pazienti che fanno uso di e-cig per capire quali siano gli effetti a lungo termine. Il rapporto di causa effetto con le malattie respiratorie, però, non è certo è in molti ci vanno con i piedi di piombo, soprattutto in Italia. Anche l’esperto salentino che abbiamo intervistato oggi si è ben guardato dal trasformare quelle che per ora sono solo ipotesi in verità scientifiche. C’è da dire che quello su cui bisogna fare veramente chiarezza e il contenuto delle miscele che vengono inserite nel vaporizzatore. Circolano troppe miscele fai da te: il contenuto di vari elementi miscelati non controllati potrebbe essere molto nocivo. Le sigarette elettroniche possono contenere nicotina, ma possono anche essere utilizzate per smettere di fumare, se le sostanze inserite sono sicure e certificate. Naturalmente non bisogna demonizzare nessun prodotto senza avere certezze scientifiche. La svapo può aiutare a smettere, ma affiancata alle sigarette fa ancora più danno, se non si diminuiscono le dosi di queste ultime. Non esistono, però, ancora studi di lungo periodo o controlli sanitari stringenti sulle sigarette elettroniche. Attualmente, in Italia, non esistono studi indipendenti che valutino gli effetti delle sigarette elettroniche sull’organismo. La Food and Drug Administration ha lanciato l’allarme, ma bisognerà attendere per le prove scientifiche. Intanto, conviene affidarsi agli esperti, come facciamo noi nell’intervista di oggi e magari utilizzare il principio di precauzione.



INTERVISTA AL DOTTOR MARIO BISCONTI, PNEUMOLOGO SPECIALIZZATO IN MALATTIE DA DROGA



Dottore, c’è scetticismo in Italia sulla correlazione tra la morte per una crisi respiratoria che ha colpito una persona dell'Illinois e la sigaretta elettronica. Anche lei ci andrebbe con i piedi di piombo prima di arrivare a queste conclusioni a cui sono giunti alcuni medici statunitensi?



“Non conosco la situazione specifica ma sembra che la causa di morte sia dovuta ad una partita di liquido ‘avariato’ e/o contenente cannabinoidi”.



Aspirare quei liquidi contenuti nella svapo è un problema? La nicotina c’è sempre, anche se in percentuali impercettibili?



“Aspirare sostanze è sempre un problema anche se si tratta di sostanze che non danno problemi ad essere ingerite. Esistono migliaia di tipologie di e-cig e molte di esse contengono quantità di nicotina elevate”.



La sigaretta elettronica può essere un grande aiuto per smettere di fumare, secondo Lei? Ci possono essere dei vantaggi anche psicologici? Alcune sigarette elettroniche contengono fino a 59 milligrammi di nicotina per millilitro: possono essere dannose?



“Non ci sono prove che la sigaretta elettronica aiuti a smettere di fumare. La maggior parte delle persone utilizza il fumo duale (sigaretta insieme a e-cig) che è provato fa peggio della sigaretta da sola”.

Possiamo dire che il danno dipende dalle diverse sigarette elettroniche, dal diverso carico di nicotina e che ancora sappiamo poco su quello che c’è dentro?

“È probabile, ma non provato per gli effetti a lungo termine, che le e-cig siano meno dannose delle sigarette, ma di certo non sono innocue”.



Su YouTube i ragazzi giocano a fare più fumo possibile con le sigarette elettroniche: dobbiamo preoccuparci di queste mode? Il Ministero, secondo Lei, ha già vagliato attentamente la pericolosità di questi prodotti?