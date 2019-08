Lancio di fumogeni e mini-mongolfiere dal Ciolo, video e polemiche sul web

L'episodio nel pomeriggio di sabato.

Mini-mongolfiere con pesi di sabbia e fumogeni azzurri: un festeggiamento insolito e potenzialmente pericoloso con sfondo il ponte del Ciolo a Leuca è andato in scena nel pomeriggio di sabato. Il video è stato pubblicato sul gruppo pubblico di facebook “Gagliano del capo in the world” nelle scorse ore e ha suscitato subito polemiche. Il suggestivo tratto di costa con il ponte a strapiombo sull'insenatura è infatti meta di numerosi bagnanti e visitatori e il lancio incontrollato con fumogeni sarebbe potuto diventare un pericolo.



