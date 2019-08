Le fiamme distruggono una Panda e intaccano due mezzi vicini: notte di fuoco a Sannicola

Le tre vetture erano parcheggiate in via Regina Elena

Fiat Panda distrutta dal fuoco e le fiamme danneggiano anche due auto parcheggiate vicine. E' accaduto questa notte a Sannicola in via Regina Elena. Il mezzo, di proprietà di una donna del posto, ha preso fuoco poco prima delle 3 per cause ancora da accertare e le fiamme si sono propagate a due vetture vicine. I residenti della zona, allarmati per il rogo, hanno allertato i vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Gallipoli che hanno spento l'incendio mettendo in sicurezza anche gli altri mezzi vicini. Sul luogo per tutti gli accertamenti del caso anche i carabinieri del Norm della Compagnia di Gallipoli.