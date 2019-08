"Spari fra le bancarelle" ma era un falso allarme: artificieri neutralizzano valigia sospetta

Due le chiamate al numero di emergenza nella giornata di ieri per la presenza di borse sospette in strada.

Massima allerta e attenzione alla sicurezza da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce in occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni. I militari sono intervenuti due volte nella giornata di ieri dopo altrettante segnalazioni di valige sospette in zone centrali della città.

La prima nel pomeriggio, in piazzetta Verdi alle ore 17 quando una cittadina ha segnalato la presenza di una valigia sospetta di colore blu nei pressi della saracinesca di un negozio della centralissima piazza. I militari hanno attivato i protocolli di sicurezza cinturando l’area ed attivando gli Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce per la disarticolazione e messa in sicurezza. L’intervento non è stato necessario perché nel frattempo è giunto sul posto il proprietario della borsa che era stata sbadatamente dimenticata sul marciapiede.

Della stessa natura la chiamata pervenuta al numero di emergenza 112 alle ore 01.50 da parte di un cittadino che ha segnalato una valigia abbandonata nei pressi della serranda di un esercizio commerciale in Via San Francesco, non lontano dalla scuola elementare Cesare Battisti. Subito allertate le Gazzelle dell’Arma hanno immediatamente attivato gli artificieri i quali, vista la vicinanza con il vivo dei festeggiamenti, sono intervenuti in tempi ristrettissimi. In questo caso però essendo la valigia effettivamente abbandonata è stato attivato il protocollo per la messa in sicurezza dell’area prima di rendere inerte il potenziale ordigno. Così gli artificieri hanno utilizzato il cannoncino “Neutrex Mk II” che, sparando un getto d’acqua ad altissima pressione, distrugge il potenziale ordigno, che si è constatato poi essere una semplice valigia vuota lì abbandonata.