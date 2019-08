Dopo il concertone riparte il tour della Notte della Taranta: appuntamento a Tuglie

L'evento domani sera in piazza Garibaldi alle 21.



Dopo il successo di sabato scorso a Melpignano in occasione del Concertone finale de La Notte della Taranta, l'Orchestra Popolare è già pronta per ricominciare il tour. E si ricomincia dal Salento. Domani 27 agosto l'appuntamento con i ritmi potenti e travolgenti de La Notte della Taranta in piazza Garibaldi alle ore 21 a Tuglie.

Per l'Orchestra Popolare domani saliranno sul palco le voci: Antonio Amato, Consuelo Alfieri, Salvatore Galeanda e i musicisti Giuseppe Astore, Nico Berardi, Leonardo Cordella, Mario Esposito, Roberto Gemma, Gianluca Longo, Antonio Marra, Alessandro Monteduro e Attilio Turrisi.

L'orchestra sarà guidata da Daniele Durante, direttore artistico del Concertone.

Il ritmo della musica sarà accompagnato dalla tradizionale pizzica con i danzatori Laura Bocadamo e Andrea Caracuta, ballerini del Corpo di ballo de La Notte della Taranta.

L'evento è organizzato dal comune di Tuglie, dall'assessorato alla cultura nell'ambito del calendario di Platea d'estate.