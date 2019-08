Olio, al via la raccolta delle prime olive dagli alberi resistenti a xylella

Il primo olio dell’anno arriva dalle nuove varietà di ulivo: prima spremitura martedì 27 agosto.



Al via la raccolta delle olive in Italia con la prima spremitura dell’anno che è fissata per martedì 27 agosto, a partire dalle ore 9,30, in Salento a Gagliano del Capo in Via Panoramica 2 con l’opportunità unica di gustare per la prima volta l’olio nuovo appena uscito dal frantoio e di assistere dal vivo al miracolo della trasformazione delle olive in extravergine.



Le prime olive giunte a maturazione sono quelle raccolte dalle piante infettate da Xylella e poi innestate con varietà di ulivo resistenti che oggi dopo tre anni sono tornate a produrre, un segnale di speranza per territorio completamente devastato. Nell’ambito dell’azienda agricola sarà possibile visitare una serra di semenzali spontanei e varietà resistenti alla Xylella.