Sorpresa durante la pulizia dell'arenile: spunta un nido di tartarughine

Sopresa durante la pulizia dell'arenile: un nido di circa 40 tartarughine appena nate è stato rinvenuto da un operatore ecologico ieri sera in una spiaggia del Comune di Salve. A darne notizia è il primo cittadino che in un post su Facebook ha scritto: "Con grande gioia, informiamo la cittadinanza che nella nottata di ieri, 24.08.2019, l'operatore (Salvatore Monteduro), impegnato nella consueta attività di vagliatura e pulizia delle spiagge, ha rilevato la presenza di numerose piccole tartarughe appena nate da un nido non ancora segnalato.

Immediatamente sono state sospese, nel tratto di arenile denominato 'La Cabina', le operazioni di vagliatura, al fine di consentire alle piccole tartarughe di raggiungere indisturbate il mare.

Ricordiamo che questi esemplari, iscritti nell'elenco delle specie protette, costituiscono un importantissimo tassello nell'ecosistema marino ed è nostro dovere rispettarle e favorirne la nidificazione sulla nostra costa".